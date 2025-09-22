Gökhan Özen'in Tanışma Hikayesi !

Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenip iki çocuk sahibi olan sanatçı, 2016'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Ancak Özen, bu kez özel hayatıyla gündemde.Ünlü şarkıcı, 22 yıl sonra ilk kez sevgilisini takipçileriyle paylaştı. Özen'in sevgilisi Naz Canbaz, bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yapıyor. 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 30 yaşındaki Naz Canbaz'ın 15 yaşlık yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.İkilinin tanışma hikâyesi ise adeta film sahnelerini aratmıyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul'daki bir rooftop restoranda yolları kesişen çift, ilginç bir tesadüfle tanıştı. Canbaz'ın yanlışlıkla Özen'in üzerine içecek dökmesiyle başlayan bu karşılaşma, yıllar içinde dostluğa, ardından da aşka dönüştü.Sanatçının bu ilişkiyi özel kılan en önemli detay ise boşanmasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra, evlilik dışında ilk kez birini sevgilisi olarak kamuoyuyla paylaşması oldu. Gökhan Özen, böylece 22 yıl sonra özel hayatındaki uzun suskunluğunu bozmuş oldu.