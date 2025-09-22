Derin Talu Kayınvalidesi İle Tanıştı...

Miss Turkey güzeli şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, her adımıyla konuşuluyor.2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Sevgili kriterini açıkladıktan sonra Talu, aradığı aşkı bulmuş ve aşkını ilan etmişti.Talu, sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğunu paylaşmıştı. Instagram hesabından sürpriz bir kare paylaşan ünlü isim, ilk resmi adımını attı. Talu, Tanalp Tokgöz'ün annesiyle tanıştı.