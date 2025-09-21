  • USD: 41,34 - 41,41
Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oldu...

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle tanınan ve Türk vatandaşlığı alarak Mücella Elles adını alan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu. Doğum sonrası oğluna Leon Mirza adını verdiklerini açıklayan oyuncu, "Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 21.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:02 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Bir dönemin fenomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizindeki 'Caroline' karakteriyle şöhrete kavuşan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren ünlü oyuncu, oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

'ALLAH'A ŞÜKÜR SENİ SAĞ SALİM KUCAĞIMIZA ALDIK'

Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğumun sorunsuz geçtiğini ve 24 saat sonra hastaneden taburcu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun.'

OĞLUNA 'LEON MİRZA' ADINI VERDİ

Wilma Elles, daha önce dünyaya gelen çocukları Melodi, Milat ve Tiara'nın ardından oğluna Leon Mirza adını verdi. Wilma Elles'in paylaşımı kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.
