  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kına Gecesi Mardin Düğün Yunanistan!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, mimar sevgilisi Efe Saydut ile Yunanistan'ın Sakız Adası'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Mardin'de kına gecesi ve İzmir'de nikah ile başlayan düğün merasimi romantik bir finalle taçlanırken gelin çiçeğini ise oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı.

Ekleme: 21.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 21.09.2025 - 12:59 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
'Kül masalı', 'Seni Kalbime Sakladım', 'Yasak Elma', 'Karagül' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Efe Saydut ile evlendi. Çift, ay başında Mardin'de düzenlenen kına gecesinin ardından İzmir'de aile arasında kıyılan sade bir nikahın akabinde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Sakız Adası'nda gerçekleşen düğüne sanat ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kına Gecesi Mardin Düğün Yunanistan!

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Erginci, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşarak, soyadını Sevda Erginci Saydut olarak güncelledi.

GELİN ÇİÇEĞİNİ ÜNLÜ İSİM KAPTI

Düğünün en eğlenceli anlarından biri ise gelin çiçeği atma töreni oldu. Sevda Erginci'nin çiçeğini, geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan evlenme teklifi alan oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı. Bu an davetlilerden büyük alkış aldı.

DOĞU'DAN BATI'YA DÜĞÜN MERASİMİ

Erginci ve Saydut'un masalsı düğün süreci, ay başında Mardin'de düzenlenen görkemli bir kına gecesi ile başladı. Ardından İzmir'de aile arasında yapılan nikahla resmiyet kazanan birliktelik, Sakız Adası'ndaki romantik düğünle taçlandı.

Kına Gecesi Mardin Düğün Yunanistan!

GELİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Sevda Erginci'nin zarif gelinliği, düğünün büyüleyici atmosferi ve katılan ünlü isimler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erginci'nin sade tarzdaki gelinliği beğeni topladı. Çiftin aşk dolu anları, magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.



BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'
ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”
Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı Gazze mesajı! 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'
Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı
Genel Sekreter Guterres: BM ilkeleri kuşatma altında! ‘Gazze’de sistematik yok ediş yaşanıyor’
İngiliz müzik grubundan Spotify'a boykot! 'İsrail'in soykırımına müzik yok'
Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'
İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...
Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'
CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler
Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
İzmir Karşıyaka'da işçiler eylemde
Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu
TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir
Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!