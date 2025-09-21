Kına Gecesi Mardin Düğün Yunanistan!

'Kül masalı', 'Seni Kalbime Sakladım', 'Yasak Elma', 'Karagül' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Efe Saydut ile evlendi. Çift, ay başında Mardin'de düzenlenen kına gecesinin ardından İzmir'de aile arasında kıyılan sade bir nikahın akabinde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.Sakız Adası'nda gerçekleşen düğüne sanat ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.Erginci, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşarak, soyadını Sevda Erginci Saydut olarak güncelledi.Düğünün en eğlenceli anlarından biri ise gelin çiçeği atma töreni oldu. Sevda Erginci'nin çiçeğini, geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan evlenme teklifi alan oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı. Bu an davetlilerden büyük alkış aldı.Erginci ve Saydut'un masalsı düğün süreci, ay başında Mardin'de düzenlenen görkemli bir kına gecesi ile başladı. Ardından İzmir'de aile arasında yapılan nikahla resmiyet kazanan birliktelik, Sakız Adası'ndaki romantik düğünle taçlandı.Sevda Erginci'nin zarif gelinliği, düğünün büyüleyici atmosferi ve katılan ünlü isimler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erginci'nin sade tarzdaki gelinliği beğeni topladı. Çiftin aşk dolu anları, magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.