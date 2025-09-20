  • USD: 41,23 - 41,31
Uçak kazasında yaşamını yitirdi

Müzik dünyasından sarsıcı bir ölüm haberi geldi... Ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı, geçirdiği uçak kazasında karısı ve üvey kızıyla birlikte hayata veda etti. Bir ailenin aynı anda yok olması müzik dünyasını yasa boğdu.

Ekleme: 20.09.2025 - 13:34 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:34
Genç sayılabilecek yaşta ailesiyle birlikte uçak kazası kurbanı olan bu kişi, Brett James... 57 yaşındaki James, kendi üzerine kayıtlı küçük uçağıyla, yaşadığı Nashville'den havalandı.

Yanında 59 yaşındaki karısı Melody Wilson ile üvey kızı Meryl Maxwell Wilson da vardı...
ABD'de country müziğin önde gelen şarkıcı ve şarkı sözü yazarlarından Brett James'in karısı ve üvey kızıyla ölümü yasa boğdu.

Kalkıştan birkaç saat sonra Brett James ile ailesinin bulunduğu Cirrus SR22T tipi uçak, Kuzey Carolina yakınlarındaki Franklin'de bir tarlaya düştü.

Bu arada uçağın Iotla Vadisi İlkokulu'na çok yakın bir bölgede düştüğü, öğrenci ve öğretmenlerin ise kazadan zarar görmediği de belirtildi.

ÜÇÜ DE HAYATA VEDA ETTİ
18 Eylül'de meydana gelen kazada Brett James hayatını kaybetti. Onunla birlikte seyahat eden karısı Melody ile üvey kızı Meryl de kazadan kurtulamadı.

Üçünün de hayata veda ettiği bilgisi, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından doğrulandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılacağı da gelen bilgiler arasında.

Brett James ve ailesinin ölümü Nashville Songwriters Hall of Fame tarafından yapılan bir açıklamayla da duyuruldu.

Açıklamada "Üyemiz Brett James'in zamansız kaybının yasını tutuyoruz" denildi. Duyuruda, ünlü şarkıcı ve söz yazarı James'in küçük motorlu bir uçak kazasında son nefesini verdiği bilgisi de tekrarlandı.

Kazada Brett James ile birlikte ikinci karısı Melody Carole Wilson ile üvey kızı Meryl Maxwell Wilson da hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin üvey kızı Meryl, kazadan sadece bir gün önce doğum gününü kutlamıştı.
Brett James'in eski karısı Sandra Cornelius ile evliliğinden dört tane çocuğu vardı. Şu anki karısı Melody'nin de eski evliliğinden biri kazada ölen Melody olmak üzere iki çocuğu bulunuyordu.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Çöpe attığınız şey bir hazine olabilir! '100 lira istiyorlar ben 500 veriyorum'

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

