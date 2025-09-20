  • USD: 41,23 - 41,31
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'ye kavuştu

Tasarımcı Zeynep Mayruk ile geçen yıl evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş baba oldu. Sarıtaş oğluna Ali adını verdi.

Ekleme: 20.09.2025 - 13:28 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
'Güneşin Kızları', 'Kötü Çocuk', 'Söz', 'Baba' gibi projelerde yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024'te tasarımcı Zeynep Mayruk ile Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçen nisanda bebek müjdesi gelmişti. Erkek bebek beklediklerini duyuran Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, bugün ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yaz başı eşiyle New York'a giden Sarıtaş, oğluna Ali adını vereceğini açıklamıştı.

"NE GÜZEL GÜLÜYORSUN' DİYOR, ORADA ERİYORUM"
Tolga Sarıtaş daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamada bulunmuştu.
Sarıtaş, sunucunun "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusuna "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" yanıtını vermişti.

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Çöpe attığınız şey bir hazine olabilir! '100 lira istiyorlar ben 500 veriyorum'

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

