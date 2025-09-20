Tolga Sarıtaş oğlu Ali'ye kavuştu

'Güneşin Kızları', 'Kötü Çocuk', 'Söz', 'Baba' gibi projelerde yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024'te tasarımcı Zeynep Mayruk ile Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçen nisanda bebek müjdesi gelmişti. Erkek bebek beklediklerini duyuran Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, bugün ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.Yaz başı eşiyle New York'a giden Sarıtaş, oğluna Ali adını vereceğini açıklamıştı.Tolga Sarıtaş daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamada bulunmuştu.Sarıtaş, sunucunun "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusuna "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" yanıtını vermişti.