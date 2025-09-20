  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın hayatı beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Daha önce "Hayatınız film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna tek bir yanıt veren ünlü sanatçının hayatını oynayacak isim belli oldu.

Ekleme: 20.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Bugüne dek dillere pelesenk olmuş birbirinden hit parçalara imza atan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, uzun yıllardır hem yaşadığı sağlık sorunları hem de özel yaşantısındaki problemlerle gündemdeydi.

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı, son olarak yaptığı açıklamada sigara ve alkol kullanmadığını, aynı zamanda kumarı da tamamen hayatından çıkardığını söylemişti.

Kendine yeni bir sayfa açan Ortaç, şimdi de film müjdesiyle adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının hayatının film olacağı duyurulurken Ortaç’ı oynayacak isim netleşti.

Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

KUBİLAY AKA OYNAYACAK!
Ünlü şarkıcının hayatını oynayacak ismin Kubilay Aka olacağı ve oyuncu ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ OYUNCUYU DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda "Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?" sorusuna "Tabii, çeken olursa kabul ederim" demişti.
TEKNOFEST’e dördüncü günde de ziyaretçi akını! SOLOTÜRK nefes kesti
CHP'li Mansur Yavaş Ankara trafiğini kilitledi! Vatandaş giderek büyüyen kaosa tepki gösterdi!
Sözde baba için gereken yapıldı! Gözaltına alındı
Fahiş fiyatlara geçit yok! Ceza üstüne ceza yağdı
Gazze'deki soykırıma isyan etmişti! İsrailli orkestra şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında! İsrail’i F-35 korkusu sardı
Avrupa’da uçuş kaosu! Siber saldırı Brüksel ve Berlin’i vurdu
Çocuklarının gözünün önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başkasını da silahla tehdit etmiş
Bakan Yerlikaya duyurdu!Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı
İZBETON müdürü Cemil Tugay’ı suçladı! Yüzlerce vatandaş mağdur oldu
Sağlık Bakanlığı uyardı! Güvenlik testinden geçmedi
125 yıl sonra tarihi hamle! Türkiye, Ürdün ve Suriye imzaladı
AK Parti'de 8 ilde görev değişikliği! O illerde yeni il başkanları göreve başlayacak
3 ili sel vurdu! Köprü çöktü
Macron duyurdu! 'Fransa, Pazartesi Filistin'i tanıyacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı
Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...
Tunç Soyer için hesap vakti! 45 yıl hapsi isteniyor
AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Çöpe attığınız şey bir hazine olabilir! '100 lira istiyorlar ben 500 veriyorum'

Çöpe attığınız şey bir hazine olabilir! '100 lira istiyorlar ben 500 veriyorum'

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

Seride O Model Geride Kaldı!