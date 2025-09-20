Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın hayatı beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Daha önce "Hayatınız film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna tek bir yanıt veren ünlü sanatçının hayatını oynayacak isim belli oldu.

Bugüne dek dillere pelesenk olmuş birbirinden hit parçalara imza atan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, uzun yıllardır hem yaşadığı sağlık sorunları hem de özel yaşantısındaki problemlerle gündemdeydi.Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı, son olarak yaptığı açıklamada sigara ve alkol kullanmadığını, aynı zamanda kumarı da tamamen hayatından çıkardığını söylemişti.Kendine yeni bir sayfa açan Ortaç, şimdi de film müjdesiyle adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının hayatının film olacağı duyurulurken Ortaç’ı oynayacak isim netleşti.Ünlü şarkıcının hayatını oynayacak ismin Kubilay Aka olacağı ve oyuncu ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda "Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?" sorusuna "Tabii, çeken olursa kabul ederim" demişti.