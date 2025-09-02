Ünlü Oyuncu Fenalık Geçirdi! Canlı yayında...

Oyuncu Burcu Binici, CNBC-e ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olarak katıldığı sırada canlı yayında fenalaşarak bayıldı. Yayında yaşanan anlar, hem stüdyodakilere hem de ekran başındaki izleyicilere panik dolu dakikalar yaşattı.Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici'nin bir anda dengesini kaybettiğini fark ederek, 'İyi misin?' diye sordu. Ancak bu sorunun hemen ardından Burcu Binici'nin yere yığıldığı görüldü. Durum karşısında büyük bir şok yaşayan Karagöz, yayının derhal kesilmesini isteyerek araya gitmek zorunda kaldı.Binici'nin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları, başarılı oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.Binici merak edilen sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.Binici yaptığı açıklamada, 'Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin' dedi.