Gökhan Özen Aşkını Açıkladı!

Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Gökhan Özen, uzun süredir özel yaşamını kameralardan uzak sürdürse de bu kez sessizliğini bozdu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen sanatçı, Ada Deren ve Derin Su adlarında iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiş ve 2016 yılında yollarını ayırmışlardı.Boşanmanın ardından hukuki süreçlerle zaman zaman gündeme gelse de Özen, aşk hayatını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etmişti. Ancak yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni ilişkisini bizzat duyurdu.'Duman Gözlüm', 'Budala', 'Aramazsan Arama' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Özen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatımla göz önünde olmamayı tercih ettiğimi, şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp, benim için değerli olanı yıpratmasın.Açıklamasında magazin basınına da seslenen Özen, özel hayatına saygı gösterilmesini rica ederek şu notu ekledi:'Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır, bundan eminim.'