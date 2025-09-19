  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökhan Özen Aşkını Açıkladı!

2010 yılında Selen Sevigen'le evlenip iki çocuk sahibi olan Gökhan Özen, 2016'da boşanmasının ardından özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih etmişti. Hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, bu kez kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurdu.

Ekleme: 19.09.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:50 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Gökhan Özen, uzun süredir özel yaşamını kameralardan uzak sürdürse de bu kez sessizliğini bozdu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen sanatçı, Ada Deren ve Derin Su adlarında iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiş ve 2016 yılında yollarını ayırmışlardı.

Gökhan Özen Aşkını Açıkladı!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Boşanmanın ardından hukuki süreçlerle zaman zaman gündeme gelse de Özen, aşk hayatını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etmişti. Ancak yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni ilişkisini bizzat duyurdu.

'İLK DEFA SİZİNLE PAYLAŞIYORUM'

'Duman Gözlüm', 'Budala', 'Aramazsan Arama' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Özen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatımla göz önünde olmamayı tercih ettiğimi, şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp, benim için değerli olanı yıpratmasın.

Açıklamasında magazin basınına da seslenen Özen, özel hayatına saygı gösterilmesini rica ederek şu notu ekledi:

'Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır, bundan eminim.'

Macron duyurdu! 'Fransa, Pazartesi Filistin'i tanıyacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı
Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...
Tunç Soyer için hesap vakti! 45 yıl hapsi isteniyor
AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da konuşuyor
O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
MHP’li başkandan Cemil Tugay’a kanalizasyon resti! 'İnatlaşmaya gerek yok, biz yaparız'
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Koku etrafa yayıldı
YPG-SDG'nin kökü kazınacak! Bakan Güler'den net mesaj
Bakan Tunç Gazze'deki soykırıma dikkat çekti! 'Gazze'de sivillerle birlikte insanlıkta ölmektedir'
YSK son noktayı koydu! CHP kurultayı yapılacak
Gürsel Tekin Sert Çıktı! 'Hangi Güç Sizi Engelliyor!'
Yunan Bakan Haddini Aştı! ' İsrail Müttefikimiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor
Diyanet İşleri Bakanlığı'nda Devir Teslim!
İzmir Uyanıyor! Halk Tepkili...
Türkiye'den Navtex! Yunanistan'a Flaş Uyarı...
Bakanlık Harekete Geçti! Cevizlibağ Skandalında Yeni Gelişme...
Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

Seride O Model Geride Kaldı!