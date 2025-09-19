  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilara Aksüyek ' Ekmeğimin Peşindeyim '

Oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyada linçlenmeyi hiç önemsemediğini belirterek "Ekmeğimin peşindeyim" dedi. Aksüyek, ayrıca aşksız hayattan bir hayli mutlu olduğunu da söyledi

Ekleme: 19.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
Oyuncu Diyara Aksüyek, belli ki çalışmaktan aşka zaman ayıramamış.

12 yılda 17 yapımda rol alan Dilara Aksüyek, yaptığı açıklamayla aseksüel bir yaşam sürmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Dilara Aksüyek ' Ekmeğimin Peşindeyim '

'SEVGİLİM YOK'

Dilara Aksüyek aşksız hayatıyla ilgili şunları söyledi;

♦ Aşkı düşünmüyorum.

♦ İlişkim yok.

♦ Nasibinde yoksa zorlamayacaksın.

♦ İdeal erke tanımım yok.

♦ Kendimle mutluyum.

38 yaşındaki Dilara Aksüyek, sosyal medyada en çok linçlenen ünlülerden biri. Aksüyek, bu konuda ise şunları söyledi; 'Uzun yıllardır çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Başka hiçbir şeyin derdinde değilim. Bu mesleğe göre çok hassas biriyim. Yorumları hiç okumuyorum. İşime gidip - geleyim, paramı kazanayım. Mukadderat neyse onu yaşayalım.'
Macron duyurdu! 'Fransa, Pazartesi Filistin'i tanıyacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı
Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...
Tunç Soyer için hesap vakti! 45 yıl hapsi isteniyor
AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da konuşuyor
O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
MHP’li başkandan Cemil Tugay’a kanalizasyon resti! 'İnatlaşmaya gerek yok, biz yaparız'
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Koku etrafa yayıldı
YPG-SDG'nin kökü kazınacak! Bakan Güler'den net mesaj
Bakan Tunç Gazze'deki soykırıma dikkat çekti! 'Gazze'de sivillerle birlikte insanlıkta ölmektedir'
YSK son noktayı koydu! CHP kurultayı yapılacak
Gürsel Tekin Sert Çıktı! 'Hangi Güç Sizi Engelliyor!'
Yunan Bakan Haddini Aştı! ' İsrail Müttefikimiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor
Diyanet İşleri Bakanlığı'nda Devir Teslim!
İzmir Uyanıyor! Halk Tepkili...
Türkiye'den Navtex! Yunanistan'a Flaş Uyarı...
Bakanlık Harekete Geçti! Cevizlibağ Skandalında Yeni Gelişme...
Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

Seride O Model Geride Kaldı!