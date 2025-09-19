Aldığı Para Gündem Oldu!

nlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yaptığı bir reklam anlaşmasından tam 50 milyon TL alacağı iddia edildi.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, artık parya para demiyor.Güzel oyuncu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.Sevgilisinden evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu'nun yeni bir reklam anlaşması yaptığı öğrenildi. Gel Konuşalım programında Sıla Türkoğlu hakkında çarpıcı iddia ortaya atıldı.Amerika'nın jean markasıyla anlaşan Sıla Türkoğlu'nun iki yıllık reklam anlaşması 50 milyon TL aldığı iddia edildi.