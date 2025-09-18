  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Melek Mosso, son dönemde sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme geliyor. Uzun yıllar boyunca uzun saçlarıyla tanınan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda küt kesimle farklı bir tarza yönelmişti. Şimdi ise kırmızı tonlarını geride bırakarak mor ve siyahın çarpıcı birleşimini tercih etti.

Ekleme: 18.09.2025 - 10:59 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:01 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Türk pop müziğinin dikkat çeken seslerinden Melek Mosso, sadece şarkılarıyla değil tarzındaki değişikliklerle de gündemden düşmüyor. Uzun yıllar boyunca sahnelerde uzun saçlarıyla gördüğümüz sanatçı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını küt kestirmişti. Bu değişim, hayranlarının büyük kısmı tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Melek Mosso'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Ancak Mosso'nun imaj yeniliği bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de saç renginde farklı bir adım atan şarkıcı, kırmızı tonlarını geride bırakarak mor ve siyahın kontrastını tercih etti. Özellikle ön kısımları canlı mor renge boyanmış kısa saçları, ona alışılmışın dışında bir görünüm kazandırdı.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Mosso'nun bu hali hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri 'Cesur bir değişiklik olmuş' yorumlarıyla beğenisini dile getirirken, çoğu hayranı ise 'Kızıl daha çok yakışıyordu, eski hali daha güzeldi' yorumlarında bulundu.



Macron duyurdu! 'Fransa, Pazartesi Filistin'i tanıyacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı
Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...
Tunç Soyer için hesap vakti! 45 yıl hapsi isteniyor
AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da konuşuyor
O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
MHP’li başkandan Cemil Tugay’a kanalizasyon resti! 'İnatlaşmaya gerek yok, biz yaparız'
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Koku etrafa yayıldı
YPG-SDG'nin kökü kazınacak! Bakan Güler'den net mesaj
Bakan Tunç Gazze'deki soykırıma dikkat çekti! 'Gazze'de sivillerle birlikte insanlıkta ölmektedir'
YSK son noktayı koydu! CHP kurultayı yapılacak
Gürsel Tekin Sert Çıktı! 'Hangi Güç Sizi Engelliyor!'
Yunan Bakan Haddini Aştı! ' İsrail Müttefikimiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor
Diyanet İşleri Bakanlığı'nda Devir Teslim!
İzmir Uyanıyor! Halk Tepkili...
Türkiye'den Navtex! Yunanistan'a Flaş Uyarı...
Bakanlık Harekete Geçti! Cevizlibağ Skandalında Yeni Gelişme...
Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

Seride O Model Geride Kaldı!