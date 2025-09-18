Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Fenalaştı!

Ünlü oyuncu ve Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren oyuncuya yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konuldu. Menajerlik ajansı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranlarda tanınan isimlerden biri olan Ahu Yağtu'nun sağlık sorunu yaşadığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Yağtu'nun menajerlik ajansı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının dün baygınlık geçirdiği ve ardından tedavi sürecine alındığı belirtildi. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konulduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi, 'Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz.'