Bella Hadid Korkuttu!

Lyme hastalığıyla uzun süredir mücadele eden Bella Hadid, hastane yatağından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını endişelendirdi. Serum tedavisi gördüğü ve oksijen desteği aldığı görülen modelin paylaşımına, kardeşi Gigi Hadid'den "Güçlü ol" mesajı geldi.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı süper model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden 28 yaşındaki model, yurt dışında bir hastanede tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Hadid'in koluna takılı serum ve oksijen tüpüyle nefes aldığı görüntüler 'alarm verici' olarak yorumlandı. Başka bir karede gözyaşlarını tutamadığı görülen Bella, bir fotoğrafında da alnına buz torbası koyarken objektiflere yansıdı. Paylaşımına 'Sürekli kaybolduğum için üzgünüm, sizi çok seviyorum' notunu düşen Vogue kapağındaki modelin fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Bella'nın kardeşi Gigi Hadid, gönderiye 'Seni seviyorum! Umarım en kısa zamanda güçlü ve iyi hissedersin' yorumunu yaparak destek verdi. Hayranları da ünlü modele, 'Kendine iyi bak, dünya seni bekliyor' ve 'Sana şifa enerjisi gönderiyoruz' gibi mesajlarla moral oldu.

Paylaşılan kareler arasında Bella'nın koluna ve boynuna takılı serumlar, tedavi sırasında kucağında bir peluş oyuncakla barış işareti yaptığı anlar da yer aldı. Odasında çiçekler ve kartlarla zaman geçirdiği görülen Hadid, tedavi sürecini takipçilerine olduğu gibi yansıttı.

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE TANINIYOR

Filistinli emlak devi Mohamed Anwar'ın kızı olan Bella Hadid, Gazze'deki saldırılara karşı sesini sık sık yükselten bir isim. İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarını protesto eden Hadid, sosyal medyada milyonlara ulaşan paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz yıl kardeşi Gigi Hadid ile birlikte Filistinliler için insani yardım kuruluşlarına 1 milyon dolar (yaklaşık 33 milyon lira) bağış yaptığını duyuran Hadid, bu duruşuyla takdir topladı.


