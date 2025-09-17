  • USD: 41,23 - 41,31
Ünlü Oyuncudan Karnı Burnunda Pozlar!

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirmişti. La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle dünya çapında tanınan Corbero, bu kez büyüyen karnını gösterdiği yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, ilk bebeğini beklediğini duyurdu. Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı 'Tokyo' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle hamile olduğunu açıklamıştı.

35 yaşındaki Corbero, yaptığı paylaşımda hamilelik haberine esprili bir not da ekledi: 'Yapay zekâ değil.' Oyuncunun bu sözleri kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı geldi.

Ünlü Oyuncudan Karnı Burnunda Pozlar!

Heyecanı gün geçtikçe artan Corbero, bu kez karnı belirginleşmiş yeni bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü oyuncunun doğal ve samimi kareleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmaya devam eden Corbero'nun hamilelik sürecindeki paylaşımlarının daha şimdiden geniş yankı uyandırdığı görülüyor.


