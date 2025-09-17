Ünlü Oyuncu Boşanmayı Kutluyor!

14 yıllık evliliği tek celsede biten oyuncu Yasemin Ergene ilk seyehatini Prag'a yaptı. Bekar günlerinin tadını çıkarmaya başlayan ünlü isim sosyal medyadan adeta nispet yaptı.

Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak bilinen Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan çifti iki çocuklarına rağmen 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde evliliklerini noktaladıklarını duyurmuşlardı.Anlaşmalı olarak sonlandıran çiftin ayrılığı uzun süre konuşuldu.Yasemin Ergene, Çekya'nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozları peş peşe yayınladı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile çıktı.