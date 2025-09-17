Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo Değişti!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle sosyal medyanın en çok tartışılan konusu oldu. Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşkın ortaya çıkması, izleyicilerden yoğun tepki aldı. RTÜK inceleme başlatırken, dizinin yeni bölümü için senaryoda değişikliğe gidildi ve tanıtım fragmanı da platformlardan kaldırıldı.104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakteri arasındaki yasak aşk öne çıktı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa arasındaki bu gizli yakınlaşma, bölüm finalinde yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıktı.Söz konusu sahne izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada 'Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?' ve 'Bu ilişki dizinin dengesini bozdu, artık izlemem' gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı izleyiciler ise hayal kırıklığını dile getirdi.Artan şikayetler sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili gelen tepkilerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. RTÜK incelemesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı tüm dijital platformlardan kaldırıldı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide tepkilere neden olan Doğa ve Firaz hikâyesiyle ilgili senaryo değişikliğine gidildi. Bu nedenle cuma günü ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımı planlandığı gibi yayınlanamadı. İzleyiciler ise hem yeni fragmanı hem de senaryodaki değişikliklerin nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.