Deniz Seki Dolandırıcıların Hedefi Oldu!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu. Dolandırıcıların önce Instagram hesabını takibe aldığı, ardından WhatsApp üzerinden sanatçının çevresine ulaşıp kendisini taklit ederek para talebinde bulunduğu öğrenildi. Seki'nin şikâyeti üzerine savcılık derhal soruşturma başlattı.

Ekleme: 17.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:09 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık girişiminin mağduru oldu. İddiaya göre kimliği ele geçirilmek istenen sanatçının hesabı şüpheliler tarafından yakın takibe alındı. Dolandırıcılar, Seki'nin çevresindeki bazı isimlere ulaşıp kendisini taklit ederek WhatsApp üzerinden para talebinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre, ilk olarak Seki'nin Instagram hesabını gözetlemeye başlayan kişiler, ardından takipçilerinden bazılarına ulaştı. Dolandırıcıların, 'şarkıcının kendisiymiş gibi' yazışmalar yaparak çeşitli bahanelerle para istedikleri ortaya çıktı.

Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

