Deniz Seki Dolandırıcıların Hedefi Oldu!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık girişiminin mağduru oldu. İddiaya göre kimliği ele geçirilmek istenen sanatçının hesabı şüpheliler tarafından yakın takibe alındı. Dolandırıcılar, Seki'nin çevresindeki bazı isimlere ulaşıp kendisini taklit ederek WhatsApp üzerinden para talebinde bulundu.Sabah'ın haberine göre, ilk olarak Seki'nin Instagram hesabını gözetlemeye başlayan kişiler, ardından takipçilerinden bazılarına ulaştı. Dolandırıcıların, 'şarkıcının kendisiymiş gibi' yazışmalar yaparak çeşitli bahanelerle para istedikleri ortaya çıktı.