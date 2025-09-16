  • USD: 41,23 - 41,30
  • EURO: 48,66 - 48,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncu Büyüledi!

Hollywood yıldızı Margot Robbie, yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey'nin New York galasına katıldı. Ünlü oyuncu, Thierry Mugler imzalı elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Robbie'nin filmde Colin Farrell ile başrolü paylaştığı, arkadaşlarının düğününde tanışan bir çiftin geçmişteki en önemli anılarını yeniden yaşamasını konu alan film, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film, 18 Eylül'de Avustralya'da, 19 Eylül'de ise ABD ve İngiltere'de vizyona girecek.

Ekleme: 16.09.2025 - 13:44 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:46 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Hollywood'un en gözde yıldızlarından Margot Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey'nin New York galasına katıldı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ve uyluk yırtmaçlı iddialı elbisesiyle adeta kırmızı halıya damga vurdu.

Thierry Mugler imzalı ve 1998 İlkbahar Haute Couture koleksiyonuna ait elbise, hem korseli üst kısmı hem de kesik detaylı eteğiyle göz alıcıydı. Cesur tasarım, Robbie'nin doğumdan sonra yeniden formuna kavuştuğunu da gözler önüne serdi.

Ünlü Oyuncu Büyüledi!

Barbie filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan yıldız, görünümünü siyah topuklu ayakkabılar ve ünlü tasarımcı Lorraine Schwartz'ın imzasını taşıyan ışıltılı küpelerle tamamladı. Saçlarını topuz yapan oyuncu, galaya girerken kameralara gülümseyerek poz verdi.

Yeni film büyük merak uyandırdı

Margot Robbie, filmde Colin Farrell ile başrolü paylaşıyor. Hikâyede Sarah (Robbie) ve David (Farrell), bir arkadaşlarının düğününde tanışıyor. İkili, ormanda gizemli bir kapı keşfederek geçmişteki en önemli anılarını yeniden yaşamaya başlıyor.

David gençlik yıllarındaki karşılıksız aşkıyla yüzleşirken; Sarah ise annesinin ölümünü tekrar deneyimliyor. Film, izleyicilere hem romantik hem de fantastik bir yolculuk sunmayı vadediyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen ve Jodie Turner-Smith de yer alıyor. Yapım, 18 Eylül'de Avustralya'da, 19 Eylül'de ise ABD ve İngiltere'de vizyona girecek. Fragmanın ardından izleyiciler filmi şimdiden 'yılın filmi' ilan etti.
AK Parti’den, Özgür Özel’in Küstah sözlerine tepki! “Önce, rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin”
İsrailli bakandan Türkiye'ye hadsiz benzetme! 'Yeni şer ekseni…'
Babaya tokat atan maganda adliyeye sevk edildi! Savunması pes dedirtti
DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! Dernek adı altında para topladılar
Depremzededen 3 milyon TL istemiş! Yolsuzluk operasyonunda çarpıcı detaylar
Katil Netanyahu'dan alçak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldı
Türkiye'nin de imzası var: Sumud Filosu'na ilişkin yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde! ' Hazırlıklar Sürüyor '
Bakan Ersoy Konuştu! 'En Güçlü Yol'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar! Katar dönüşü sonrası konuştu
Barbar İsrail Neden Durmuyor! İşte O Poz...
Balıkçılara dev destek! ÖTV'si sıfıra indirilmiş 4,7 milyar TL yakıt
Teknolojinin Zirvesi İstanbul'da! 17-21 Eylül...
BM’den tüm ülkelere acil Gazze çağrısı: Soykırımı durdurun
Bakanlık satışını yasakladı: Kanserojen riski var
Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi! İtiraflar savcılığı harekete geçirdi: Aralarında patronlar ve müteahhitler var
Alçak Siyonistler Karadan İşgale Başladı! Katliam Var...
CHP'li Hasan Mutlu belediyeyi metreslere bağladı! 7 ihale mercek altına alındı
İzmir'deki Polis Katilinin İfadesi Ortaya Çıktı!
İBB'nin Otobüsü Alev Aldı! Trafik Kilit, Halk Sabahın Köründe Perişan Oldu...
Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!