Ünlü Oyuncu Büyüledi!

Hollywood'un en gözde yıldızlarından Margot Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey'nin New York galasına katıldı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ve uyluk yırtmaçlı iddialı elbisesiyle adeta kırmızı halıya damga vurdu.Thierry Mugler imzalı ve 1998 İlkbahar Haute Couture koleksiyonuna ait elbise, hem korseli üst kısmı hem de kesik detaylı eteğiyle göz alıcıydı. Cesur tasarım, Robbie'nin doğumdan sonra yeniden formuna kavuştuğunu da gözler önüne serdi.Barbie filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan yıldız, görünümünü siyah topuklu ayakkabılar ve ünlü tasarımcı Lorraine Schwartz'ın imzasını taşıyan ışıltılı küpelerle tamamladı. Saçlarını topuz yapan oyuncu, galaya girerken kameralara gülümseyerek poz verdi.Yeni film büyük merak uyandırdıMargot Robbie, filmde Colin Farrell ile başrolü paylaşıyor. Hikâyede Sarah (Robbie) ve David (Farrell), bir arkadaşlarının düğününde tanışıyor. İkili, ormanda gizemli bir kapı keşfederek geçmişteki en önemli anılarını yeniden yaşamaya başlıyor.David gençlik yıllarındaki karşılıksız aşkıyla yüzleşirken; Sarah ise annesinin ölümünü tekrar deneyimliyor. Film, izleyicilere hem romantik hem de fantastik bir yolculuk sunmayı vadediyor.Oyuncu kadrosunda ayrıca Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen ve Jodie Turner-Smith de yer alıyor. Yapım, 18 Eylül'de Avustralya'da, 19 Eylül'de ise ABD ve İngiltere'de vizyona girecek. Fragmanın ardından izleyiciler filmi şimdiden 'yılın filmi' ilan etti.