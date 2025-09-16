Ufuk Özkan'a Ne Oldu?

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yaptı.Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" dedi.Ufuk Özkan, akşam saatlerinde kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yaptı.Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istedi.Asiye Acar da şu paylaşımda bulundu:"Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi.Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."