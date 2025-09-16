Hande Erçel'in Osmanlı Sultanı İmajı!

Yıldız kadrosuyla dikkat çeken "Mevlana: Mest-i Aşk" filminden yayınlanan ilk kareler, sinemaseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Karelerde en çok öne çıkan isimlerden biri ise Hande Erçel oldu. Osmanlı esintili kostümü ve zarif duruşuyla göz kamaştıran ünlü oyuncu, tarihi atmosferin içinde adeta bir sultan gibi parladı.

Yıldız oyuncu kadrosuyla heyecan uyandıran ' Mevlana : Mest-i Aşk' filminden ilk kareler görücüye çıktı. Mevlana'yı İranlı oyuncu Parsa Pırouzfar, Şems-i Tebrizi'yi ise dünyaca ünlü oyuncu Shahab Hosseini'nin canlandırdığı yapımda, Halit Ergenç de Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled olarak izleyici karşısına çıkacak.Filmde ayrıca İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Burak Tozkoparan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Ancak yayınlanan karelerde en çok dikkat çeken isimlerden biri Hande Erçel oldu.Oyuncu, Türk-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk' filminde Kimya Hatun karakterine hayat veriyor. Rolü için giydiği Osmanlı esintili kostümüyle zarafet ve asaletiyle göz dolduran Erçel, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı. Güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla daha gösterime girmeden çok konuşulan film, uluslararası sinema camiasında da büyük merak konusu haline geldi.