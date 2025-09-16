  • USD: 41,23 - 41,30
  • EURO: 48,66 - 48,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dini Değerlere Hakaret Eden Rock Grubu!

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubunun 5 üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Grup üyeleri ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını söyledi.

Ekleme: 16.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:33 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Dini değerlere hakaret eden rock grubu üyeleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dini Değerlere Hakaret Eden Rock Grubu!

"BİR ALAKAMIZ YOK"

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
AK Parti’den, Özgür Özel’in Küstah sözlerine tepki! “Önce, rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin”
İsrailli bakandan Türkiye'ye hadsiz benzetme! 'Yeni şer ekseni…'
Babaya tokat atan maganda adliyeye sevk edildi! Savunması pes dedirtti
DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! Dernek adı altında para topladılar
Depremzededen 3 milyon TL istemiş! Yolsuzluk operasyonunda çarpıcı detaylar
Katil Netanyahu'dan alçak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldı
Türkiye'nin de imzası var: Sumud Filosu'na ilişkin yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde! ' Hazırlıklar Sürüyor '
Bakan Ersoy Konuştu! 'En Güçlü Yol'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar! Katar dönüşü sonrası konuştu
Barbar İsrail Neden Durmuyor! İşte O Poz...
Balıkçılara dev destek! ÖTV'si sıfıra indirilmiş 4,7 milyar TL yakıt
Teknolojinin Zirvesi İstanbul'da! 17-21 Eylül...
BM’den tüm ülkelere acil Gazze çağrısı: Soykırımı durdurun
Bakanlık satışını yasakladı: Kanserojen riski var
Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi! İtiraflar savcılığı harekete geçirdi: Aralarında patronlar ve müteahhitler var
Alçak Siyonistler Karadan İşgale Başladı! Katliam Var...
CHP'li Hasan Mutlu belediyeyi metreslere bağladı! 7 ihale mercek altına alındı
İzmir'deki Polis Katilinin İfadesi Ortaya Çıktı!
İBB'nin Otobüsü Alev Aldı! Trafik Kilit, Halk Sabahın Köründe Perişan Oldu...
Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!