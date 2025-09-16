  • USD: 41,23 - 41,30
33 yaşına kadar emdi! Oytun Erbaş başından geçen çarpıcı olayı anlattı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı televizyon programında yaptığı dikkat çekici açıklamayla gündeme geldi.

Ekleme: 16.09.2025 - 13:16 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV’de yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” programına konuk olan Erbaş, meslek hayatı boyunca karşılaştığı ilginç vakalardan birini anlattı. Erbaş, “33 yaşına kadar anne sütü emen bir hastam vardı” sözleriyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Erbaş, “33 yaşına kadar anne sütü emen bir hastam vardı” sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Erbaş, söz konusu hastanın “travmatik anne sütü bağımlılığı” yaşadığını belirterek, bunun psikolojik boyutuna dikkat çekti. Açıklama kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu ve kullanıcılar arasında geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Programdaki açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, duydukları karşısında şaşkınlığını dile getirirken, bazıları ise bu tür bağımlılıkların toplumda çok fazla konuşulmadığını ve farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.

Oytun Erbaş’ın açıklamaları, “anne sütü bağımlılığı” konusunu yeniden tartışmaya açarken, uzmanların da çocukluk travmalarının yetişkinlikte farklı bağımlılık türlerine dönüşebileceği uyarılarını gündeme taşıdı.


