  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tatlıses'in Görülmeyen Torunu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatına ve ailesine dair gelişmelerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 7 çocuk babası İmparator'un, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen'in kızı Berfin, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ekleme: 15.09.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:42 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık gündeme geliyor.

GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI PAYLAŞTI

7 çocuk babası Tatlıses, özellikle gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatlıses, paylaşımına düştüğü 'Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez' notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak'a dikkat çeken bir göndermede bulunmuştu.

Tatlıses'in Görülmeyen Torunu!

TORUNU BERFİN İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan, Tatlıses'in Gülşen'den olma torunu Berfin, ailenin genç kuşağının parlayan isimlerinden biri haline geldi. Berfin'in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatlıses'in Görülmeyen Torunu!

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Teyzesi Melek Zübeyde'nin, bir fotoğrafına 'Dünya güzeli maşallah' yorumunu yaptığı Berfin'in güzelliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da onaylandı.

OXFORD YOLCUSU

Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine yurt dışında devam etmeye karar verdi. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford'a başvurusunu yaptı.

O SÖZÜNÜ AKILLARA GETİRDİ

Henüz sonuçlanmayan başvuru, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?' sözünü de yeniden akıllara getirdi.

Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu
İBB programında örgüt propagandası yapmıştı! İşte istenen hapis cezası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü paylaşımı! 'Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Yolculara müjde! Toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da olmayacak
Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'
CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?
Gazze'de Çocuk Olmak!
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davası Ertelendi!
Üşümezsoy'dan Deprem Uyarısı! Risk Var...
Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?
Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!
CHP'li Belediye'de 'Self Hizmet' Dönemi! Vatandaş Çöp Topluyor...
CHP'li İlçe Başkanından İğrenç Şantaj! 'İnternete Yayarım'
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gözaltında! Hakaret Etmişti...
Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler! 'Alevileri Sömürdü'
CHP'De Kader Günü! Kılıçdaroğlu'nun Gözü Mahkemede...
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...