Tatlıses'in Görülmeyen Torunu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık gündeme geliyor.7 çocuk babası Tatlıses, özellikle gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatlıses, paylaşımına düştüğü 'Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez' notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak'a dikkat çeken bir göndermede bulunmuştu.Öte yandan, Tatlıses'in Gülşen'den olma torunu Berfin, ailenin genç kuşağının parlayan isimlerinden biri haline geldi. Berfin'in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.Teyzesi Melek Zübeyde'nin, bir fotoğrafına 'Dünya güzeli maşallah' yorumunu yaptığı Berfin'in güzelliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da onaylandı.Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine yurt dışında devam etmeye karar verdi. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford'a başvurusunu yaptı.Henüz sonuçlanmayan başvuru, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?' sözünü de yeniden akıllara getirdi.