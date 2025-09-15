  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Icardi'nin Sevgilisinden Sofraya Türk Dokunuşu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce tarihi mekânlarda çekildiği kareleriyle dikkat çeken ünlü model, bu kez mutfaktaki tercihiyle öne çıktı. Suarez'in sosyal medyada yaptığı "menemen" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ekleme: 15.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:23 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncu ve model, bu kez Türk mutfağına olan ilgisini gösteren kahvaltı tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Icardi'nin Sevgilisinden Sofraya Türk Dokunuşu!

İSTANBUL KEYFİ SOSYAL MEDYADA

Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni ilişkisini China Suarez ile duyuran Icardi, aşkını sosyal medyada gözler önüne sermişti. Ünlü çiftin doludizgin devam eden birlikteliği sürerken, Suarez de İstanbul'daki yaşamına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce tarihi mekanları gezen Suarez, bu kez kahvaltı sofrasından yaptığı bir paylaşım ile adından söz ettirdi.

Icardi'nin Sevgilisinden Sofraya Türk Dokunuşu!

TÜRK MUTFAĞINA MERAK SARDI

33 yaşındaki Arjantinli model ve oyuncu, kahvaltı menüsünde menemen tercih etti. Kendi hesabından paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Suarez'in Türk mutfağına ilgisi takipçileri tarafından da olumlu yorumlar aldı. "Menemen tercihi süper", "Tam bir İstanbul kahvaltısı", "Türk mutfağını keşfetmeye başladı" yorumları dikkat çekti.
Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu
İBB programında örgüt propagandası yapmıştı! İşte istenen hapis cezası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü paylaşımı! 'Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Yolculara müjde! Toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da olmayacak
Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'
CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?
Gazze'de Çocuk Olmak!
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davası Ertelendi!
Üşümezsoy'dan Deprem Uyarısı! Risk Var...
Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?
Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!
CHP'li Belediye'de 'Self Hizmet' Dönemi! Vatandaş Çöp Topluyor...
CHP'li İlçe Başkanından İğrenç Şantaj! 'İnternete Yayarım'
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gözaltında! Hakaret Etmişti...
Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler! 'Alevileri Sömürdü'
CHP'De Kader Günü! Kılıçdaroğlu'nun Gözü Mahkemede...
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...