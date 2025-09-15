Icardi'nin Sevgilisinden Sofraya Türk Dokunuşu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncu ve model, bu kez Türk mutfağına olan ilgisini gösteren kahvaltı tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni ilişkisini China Suarez ile duyuran Icardi, aşkını sosyal medyada gözler önüne sermişti. Ünlü çiftin doludizgin devam eden birlikteliği sürerken, Suarez de İstanbul'daki yaşamına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce tarihi mekanları gezen Suarez, bu kez kahvaltı sofrasından yaptığı bir paylaşım ile adından söz ettirdi.33 yaşındaki Arjantinli model ve oyuncu, kahvaltı menüsünde menemen tercih etti. Kendi hesabından paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Suarez'in Türk mutfağına ilgisi takipçileri tarafından da olumlu yorumlar aldı. "Menemen tercihi süper", "Tam bir İstanbul kahvaltısı", "Türk mutfağını keşfetmeye başladı" yorumları dikkat çekti.