  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cedi'nin Duygusal Anları!

2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra bir kez daha Avrupa ikincisi oldu. Maçın ardından gözyaşlarına boğulan Cedi Osman'ı eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin yalnız bırakmadı. Tribünde duygulanan Şahin, sahada eşine sarılarak teselli etti.

Ekleme: 15.09.2025 - 13:35 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:37 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren ay-yıldızlı ekip, kupayı son anlarda rakibine kaptırarak gümüş madalya ile yetindi. Milliler, böylece 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa ikinciliği elde etti. Turnuvanın son şampiyonu Almanya ise tarihindeki ikinci EuroBasket zaferini yaşadı.

Cedi'nin Duygusal Anları!

SON ANA KADAR MÜCADELE

Finalde büyük bir direnç gösteren 12 Dev Adam, bitime kadar pes etmedi. Ancak son saniyelerde gelen kritik basketler millilerin şampiyonluk umutlarını söndürdü. Maç bitiminde oyuncuların çoğu büyük üzüntü yaşarken, Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı.

Cedi'nin Duygusal Anları!



TRİBÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Milli basketbolcunun eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin de karşılaşmayı salonda takip etti. Osman'ın gözyaşlarına ortak olan Şahin, maç bitiminde kocasına sarılarak onu teselli etti. Çiftin bu duygusal anları kameralara da yansıdı. Finalde kaybedilen kupa burukluk yaratsa da 12 Dev Adam'ın sergilediği mücadele, basketbolseverlerin takdirini kazandı.
Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu
İBB programında örgüt propagandası yapmıştı! İşte istenen hapis cezası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü paylaşımı! 'Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Yolculara müjde! Toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da olmayacak
Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'
CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?
Gazze'de Çocuk Olmak!
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davası Ertelendi!
Üşümezsoy'dan Deprem Uyarısı! Risk Var...
Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?
Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!
CHP'li Belediye'de 'Self Hizmet' Dönemi! Vatandaş Çöp Topluyor...
CHP'li İlçe Başkanından İğrenç Şantaj! 'İnternete Yayarım'
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gözaltında! Hakaret Etmişti...
Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler! 'Alevileri Sömürdü'
CHP'De Kader Günü! Kılıçdaroğlu'nun Gözü Mahkemede...
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...