Cedi'nin Duygusal Anları!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren ay-yıldızlı ekip, kupayı son anlarda rakibine kaptırarak gümüş madalya ile yetindi. Milliler, böylece 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa ikinciliği elde etti. Turnuvanın son şampiyonu Almanya ise tarihindeki ikinci EuroBasket zaferini yaşadı.Finalde büyük bir direnç gösteren 12 Dev Adam, bitime kadar pes etmedi. Ancak son saniyelerde gelen kritik basketler millilerin şampiyonluk umutlarını söndürdü. Maç bitiminde oyuncuların çoğu büyük üzüntü yaşarken, Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı.Milli basketbolcunun eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin de karşılaşmayı salonda takip etti. Osman'ın gözyaşlarına ortak olan Şahin, maç bitiminde kocasına sarılarak onu teselli etti. Çiftin bu duygusal anları kameralara da yansıdı. Finalde kaybedilen kupa burukluk yaratsa da 12 Dev Adam'ın sergilediği mücadele, basketbolseverlerin takdirini kazandı.