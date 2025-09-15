  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Babası Ünlü Futbolcuymuş!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatıyla ilgili çok az kişinin bildiği gerçek ortaya çıktı. TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisiyle seyirci karşısına çıkan Hacıoğlu'nun babasının, futbol camiasında "Bulgar Mehmet" lakabıyla tanınan eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Hacıoğlu olduğu öğrenildi.

Ekleme: 15.09.2025 - 13:26 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:29 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekranlarda sergilediği performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Son olarak TRT'de yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hacıoğlu'nun hakkında çok az kişinin bildiği bir gerçek ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Babası Ünlü Futbolcuymuş!

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan oyuncu, ayrılığın ardından Duygu Kumarki ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2020'de sona erse de geçtiğimiz ay beş yıl aradan sonra tekrar evlendikleri haberi magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bu evlilikten "Yemin" adında bir kızı bulunan Hacıoğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

SÜRPRİZ GERÇEK: BABASI "BULGAR MEHMET"

İsmail Hacıoğlu'nun kökeninde futbolcu bir geçmiş bulunuyor. Ünlü oyuncunun babasının, Fenerbahçe forması da giymiş eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu olduğu ortaya çıktı. Futbol camiasında "Bulgar Mehmet" olarak tanınan Mehmet Hacıoğlu'nun ünlü oyuncunun babası olduğunu öğrenen hayranlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

GALATASARAY SEVDASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Babası bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olmasına rağmen, İsmail Hacıoğlu'nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.
Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu
İBB programında örgüt propagandası yapmıştı! İşte istenen hapis cezası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü paylaşımı! 'Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Yolculara müjde! Toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da olmayacak
Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'
CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?
Gazze'de Çocuk Olmak!
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davası Ertelendi!
Üşümezsoy'dan Deprem Uyarısı! Risk Var...
Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?
Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!
CHP'li Belediye'de 'Self Hizmet' Dönemi! Vatandaş Çöp Topluyor...
CHP'li İlçe Başkanından İğrenç Şantaj! 'İnternete Yayarım'
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gözaltında! Hakaret Etmişti...
Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler! 'Alevileri Sömürdü'
CHP'De Kader Günü! Kılıçdaroğlu'nun Gözü Mahkemede...
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor...

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Mavi Gözler Aslında Neden Mavi Değil?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başladı Mı? Başvurular Ne Zaman?

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

E-Devlet'te Büyük Değişim! Tebligat Ödeme Kimlik...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

O Uygulamada Değişiklik! Yeni Özellikler...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...

Kırık Tedavisinde Devrim! Yeni Teknoloji Hızlandıracak...