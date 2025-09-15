Babası Ünlü Futbolcuymuş!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekranlarda sergilediği performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Son olarak TRT'de yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hacıoğlu'nun hakkında çok az kişinin bildiği bir gerçek ise duyanları şaşkına çeviriyor.İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan oyuncu, ayrılığın ardından Duygu Kumarki ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2020'de sona erse de geçtiğimiz ay beş yıl aradan sonra tekrar evlendikleri haberi magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bu evlilikten "Yemin" adında bir kızı bulunan Hacıoğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.İsmail Hacıoğlu'nun kökeninde futbolcu bir geçmiş bulunuyor. Ünlü oyuncunun babasının, Fenerbahçe forması da giymiş eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu olduğu ortaya çıktı. Futbol camiasında "Bulgar Mehmet" olarak tanınan Mehmet Hacıoğlu'nun ünlü oyuncunun babası olduğunu öğrenen hayranlar şaşkınlığını gizleyemiyor.Babası bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olmasına rağmen, İsmail Hacıoğlu'nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.