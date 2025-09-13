  • USD: 41,21 - 41,28
Vasiyeti ortaya çıktı

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin vefatının ardından vasiyetine ne olacağı da merak konusu oldu. Belgede varislerin, ölümünden sonraki 18 ay içinde şirketin yüzde 15'lik hissesini satmaları, ilerleyen yıllarda ise satış oranını yüzde 54,9'a kadar çıkarmaları gerektiği belirtildi.

13.09.2025
Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin vasiyeti, markanın geleceğiyle ilgili önemli kararlar içeriyor. Moda sektörüne yön veren Giorgio Armani'nin varisleri ölümünün ardından 18 ay içinde şirketin %15'lik hissesini satmakla yükümlü olacak. Ardından, ölümünden sonraki üç ila beş yıl içerisinde aynı alıcıya ek olarak %30 ila %54,9'luk bir payın devri gerçekleşecek.

GIORGIO ARMANI'NİN SERVETİNE NE OLACAK?
91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani vasiyetinde, bu satışın gerçekleşmemesi durumunda halka arz seçeneğinin gündeme getirilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Armani, ayrıca, şirketin iş birliği yaptığı diğer moda ve lüks şirketlerinin de gelecekteki satış için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

1970'lerde ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu markanın en büyük hissedarı olan Armani, hayatının sonuna kadar hem kreatif hem de idari kontrolü elinde tuttu. Çocuğu bulunmayan tasarımcının şirketi, 2024'te 2,3 milyar euro (2,7 milyar dolar) gelir elde etmesine rağmen, kârlarında sektör genelindeki durgunluk nedeniyle düşüş yaşadı.

GIORGIO ARMANI'NİN SERVETİ KİME KALACAK?

Hayatını kaybeden milyarder moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin eşi veya çocuğu bulunmuyor. 12.100.000.0


