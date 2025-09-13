İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı. Güzel ismin bir kız çocuğu olacak.
İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.
Kızını kucağına almaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini yayınladı.
GÜN SAYIYOR
Kızına kavuşmayı bekleyen ünlü isim, yakın arkadaşı Sebile Ölmez'e verdiği pozları paylaştı.
'KAVUŞMAYA AZ KALDI'
35 yaşındaki Helvacıoğlu, paylaşımına 'Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım.' notunu düştü.
Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Kızını kucağına almaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini yayınladı.
GÜN SAYIYOR
Kızına kavuşmayı bekleyen ünlü isim, yakın arkadaşı Sebile Ölmez'e verdiği pozları paylaştı.
'KAVUŞMAYA AZ KALDI'
35 yaşındaki Helvacıoğlu, paylaşımına 'Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım.' notunu düştü.
Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.