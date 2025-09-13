İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor

İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.Kızını kucağına almaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini yayınladı.Kızına kavuşmayı bekleyen ünlü isim, yakın arkadaşı Sebile Ölmez'e verdiği pozları paylaştı.35 yaşındaki Helvacıoğlu, paylaşımına 'Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım.' notunu düştü.Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.