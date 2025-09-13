Fahriye Evcen'den yaza veda pozları

Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Fahriye Evcen de güneşin son sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde, yaz mevsimine veda etti.Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli yaz tatilinden en özel anları, üç ay boyunca sosyal medyada paylaştı.Ünlü oyuncu ve ailesi tatili bitirerek İstanbul'a döndü.Fahriye Evcen, İstanbul'a dönmeden hemen önce çektirdiği fotoğrafı, "Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notuyla yayımladı.