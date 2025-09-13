  • USD: 41,21 - 41,28
  • EURO: 48,34 - 48,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahriye Evcen'den yaza veda pozları

Yaz boyunca ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, son paylaştığı pozlarla tatile veda ettiğini duyurdu.

Ekleme: 13.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Fahriye Evcen de güneşin son sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde, yaz mevsimine veda etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli yaz tatilinden en özel anları, üç ay boyunca sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu ve ailesi tatili bitirerek İstanbul'a döndü.

"ŞEHRE HOŞ GELDİN"

Fahriye Evcen, İstanbul'a dönmeden hemen önce çektirdiği fotoğrafı, "Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notuyla yayımladı.

Fahriye Evcen'den yaza veda pozları

Fahriye Evcen'den yaza veda pozları
Müzenin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı
Portekizli Bakan deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı! 'Yaptıklarınız tek kelimeyle şahane'
Yunanistan tedirgin! Avrupa Türk savunma sanayisine bağımlı hale geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajları
Yine bir İETT yangını! Ya yanıyor ya bozuluyor
THY’den anlamlı dönüşüm! Uçak koltukları okul çantasına çevrildi
Bakan Memişoğlu'ndan müjde! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak
Bir saldırıda 3 nesil katledildi! Soykırım ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı
Poligonlara 'suça sürüklenen çocuk' ayarı! Artık atış yapamayacaklar
12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama!
CHP'den istifa etmişti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Özgür Özel'in karnesi kırıklarla dolu! Fişlemeler, ihraçlar, linç kampanyaları...
Bakan Yumaklı açıkladı! Tam 176 milyon lira...
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! CHP'li Başkan Hasan Mutlu gözaltına alındı
Siyonistler Bir Tek Türkiye'den Korkuyor! İtiraf Niteliğinde Açıklamalar...
Müzakere Durdu! Savaşa Devam...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DMM Açıkladı! Köprü Satılıyor mu?
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme! El Konuldu...
Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?