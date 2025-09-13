Burcu Özberk'ten arkadaşlarına uyarı

Sosyal medya hesabından zaman zaman toplumsal olaylara, ekonomiye ve magazine dair farklı çıkışlar yapan oyuncu Burcu Özberk, bu kez arkadaşlarına yüklendi.Yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarına sitem eden Özberk şunları yazdı:"Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin"Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Aslan Ailem", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam", "Kraliçe" gibi projelerde rol alan oyuncu Burcu Özberk Haziran ayında da X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı."Sürekli Bali videoları görüyorum." diyen Özberk villa kiralarına tepki göstermişti.İşte ünlü ismin o paylaşımı:"'Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız' diye. 3-4 sene önce gittiğimde en lüks villalar Airbnb'de bile maksimum 25 bin TL'ydi. Sonra kısa yoldan para kazanmak, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu. Biri de akrabam"Bazı paylaşımların insanların algılarını manipüle ettiğini savunan Özberk "Sanki 70 bin TL bedava. Değişik değişik insanların algılarıyla oynanan videolar türedi. Orada yaşayan ve Palm yağı yüzünden hasta olan o kadar çok insan var ki… Tatil için çok güzel ama o kadar yani. 'Her şeyi bırakıp Bali'ye taşındım' nedir yani?" yorumunu yapmıştı.2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol alan ve'Huricihan Sultan' karakterini canlandıran Özberk 0 beden algısını yıkan bir isim.Bu furyadan etkilenmediği anlaşılan oyuncu şu anki fiziğinin Muhteşem Yüzyıl dönemindeki haliyle karşılaştırıldığını söylemiş, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten." açıklamasını yapmıştı.Özberk estetik de yaptırmadığını dile getirmişti.