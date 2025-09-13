  • USD: 41,21 - 41,28
  • EURO: 48,34 - 48,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Özberk'ten arkadaşlarına uyarı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından bazı arkadaşlarına tepki gösterdi. Yurt dışında yaşayıp Türkiye'yi kötüleyenlere yönelik konuşan Özberk bakın neler yazdı.

Ekleme: 13.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından zaman zaman toplumsal olaylara, ekonomiye ve magazine dair farklı çıkışlar yapan oyuncu Burcu Özberk, bu kez arkadaşlarına yüklendi.

Burcu Özberk'ten arkadaşlarına uyarı

ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ
Yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarına sitem eden Özberk şunları yazdı:

"Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin"

Burcu Özberk'ten arkadaşlarına uyarı

"TÜRKLER YÜZÜNDEN FİYATLAR 2 KATI"
Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Aslan Ailem", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam", "Kraliçe" gibi projelerde rol alan oyuncu Burcu Özberk Haziran ayında da X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

"Sürekli Bali videoları görüyorum." diyen Özberk villa kiralarına tepki göstermişti.

İşte ünlü ismin o paylaşımı:

"'Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız' diye. 3-4 sene önce gittiğimde en lüks villalar Airbnb'de bile maksimum 25 bin TL'ydi. Sonra kısa yoldan para kazanmak, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu. Biri de akrabam"

YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLARI SUÇLADI
Bazı paylaşımların insanların algılarını manipüle ettiğini savunan Özberk "Sanki 70 bin TL bedava. Değişik değişik insanların algılarıyla oynanan videolar türedi. Orada yaşayan ve Palm yağı yüzünden hasta olan o kadar çok insan var ki… Tatil için çok güzel ama o kadar yani. 'Her şeyi bırakıp Bali'ye taşındım' nedir yani?" yorumunu yapmıştı.

KİLOSUNU AÇIKLAMIŞTI
2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol alan ve'Huricihan Sultan' karakterini canlandıran Özberk 0 beden algısını yıkan bir isim.

Bu furyadan etkilenmediği anlaşılan oyuncu şu anki fiziğinin Muhteşem Yüzyıl dönemindeki haliyle karşılaştırıldığını söylemiş, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten." açıklamasını yapmıştı.

Özberk estetik de yaptırmadığını dile getirmişti.
Müzenin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı
Portekizli Bakan deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı! 'Yaptıklarınız tek kelimeyle şahane'
Yunanistan tedirgin! Avrupa Türk savunma sanayisine bağımlı hale geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajları
Yine bir İETT yangını! Ya yanıyor ya bozuluyor
THY’den anlamlı dönüşüm! Uçak koltukları okul çantasına çevrildi
Bakan Memişoğlu'ndan müjde! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak
Bir saldırıda 3 nesil katledildi! Soykırım ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı
Poligonlara 'suça sürüklenen çocuk' ayarı! Artık atış yapamayacaklar
12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama!
CHP'den istifa etmişti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Özgür Özel'in karnesi kırıklarla dolu! Fişlemeler, ihraçlar, linç kampanyaları...
Bakan Yumaklı açıkladı! Tam 176 milyon lira...
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! CHP'li Başkan Hasan Mutlu gözaltına alındı
Siyonistler Bir Tek Türkiye'den Korkuyor! İtiraf Niteliğinde Açıklamalar...
Müzakere Durdu! Savaşa Devam...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DMM Açıkladı! Köprü Satılıyor mu?
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme! El Konuldu...
Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?