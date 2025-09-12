  • USD: 41,21 - 41,28
Yıllar sonra ortaya çıktı

1980’lere damgasını vuran filmleri ve şarkılarıyla bir dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri olan Harika Avcı Yıllardır merak ediliyordu. Usta sim sonunda kameraların karşısına geçti.

Ekleme: 12.09.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'ya siroz teşhisi konulduğu ve tedavi olmayı reddettiği söyleniyordu.

Bir daha dönmesi beklenmeyen Harika Avcı, müzik dünyasına dönüş yaptı.

"YAPAY ZEKA DEMESİNLER"

'Anılar' adlı şarkıyı seslendiren Avcı; "Sizce beni klonlamış olabilir mi? Yapay zekâ demesinler" diyerek, görüntülerini paylaştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerine de seslendi.

"HEYECAN İÇİNDEYİM"

65 yaşındaki Harika Avcı, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

