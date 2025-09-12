  • USD: 41,21 - 41,28
Tatlıses'in torunlatı korkuttu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Yasemin Şefkatli son paylaşımında ikizlerini böcek ısırdığını söyleyerek korkuttu.

Ekleme: 12.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizlerinin yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti.

'BİR ŞEY ISIRDI'

Oğullarını bir şeyin ısırdığını söyleyen Şefkatli, 'Emir'in bacağını 3 gün önce bir şey ısırdı bahçede. Yara gibi oldu sürekli kaşınıyor. Bir de bu göğsünün üstü tek taraf sürekli kaşınıyor diye krem sürdüm. Bugün çok daha iyi ama bu ara sürekli yeni böcekler keşfediyoruz. Kaşına kaşına bir hal olduk, krem çok rahatlattı.' dedi.

Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

