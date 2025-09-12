Eşref Rüya heyecan yarattı!

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni sezon hazırlığındaydı.YENİ SEZON ÇEKİMLERİDizisinin yeni sezonu öncesi fotoğraf çekimi yapan Demet Özdemir gündem oldu.Özdemir, bu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.Ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu yine çok beğenildi.