Ege Kökenli yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz aylarda 22 haftalık hamileyken kızını kaybeden 32 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı süreci samimiyetle anlattı.

Ekleme: 12.09.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak mayıs ayında, beş buçuk aylık hamileyken 22 haftalık bebeğini kaybetti.

"KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Ünlü oyuncu, acı haberi "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık." sözleriyle duyurdu.

"TUTUNAMADI"

Katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu; "Maşallah istediğin gibi gidiyor, hiçbir sıkıntın yok’ diyordu. İçim rahat kardeşime gitmiştim, bir anda oldu. Hiçbir belirti yoktu. Benimki düşük değil, erken doğum vakasıydı.

Doktorlar, milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir durum olduğunu söylediler. Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…

"BİR TESADÜF DEĞİL"

Takdiri ilahi deyip geçmek yerine, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım."

Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

