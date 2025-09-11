  • USD: 41,20 - 41,28
  • EURO: 48,22 - 48,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sinem Ünsal aşk kadını çıktı!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteriyle dikkat çeken Sinem Ünsal, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 11.09.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir'in çekimleri için şu an Mardin'de olan Sinem Ünsal, son paylaşımıyla gündem oldu.

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

GECE SAATLERİNDE AŞKA GELDİ

Yaz tatilini birlikte geçiren ünlü çift, şimdilerde yeniden mesafelere yenik düştü. Dizinin ikinci sezon çekimleri için soluğu Mardin'de alan Sinem Ünsal, gece saatlerinde aşka geldi.

"ÖZLEDİM"

Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile sarıldığı romantik bir karesini yayınlayıp 'Özledim' notunu düştü. Ünlü çiftin asansör pozu, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Sinem Ünsal aşk kadını çıktı!
CHP İzmir'i Perişan Etmeye Devam Ediyor!
MSB'Den Açıklama! Saldırı Alçakça...
CHP'li Yöneticilere Dolandırıcılık İddiasıyla Soruşturma!
Özel'den Kaos Planı! Mutlak Butan Korkusu...
Can Holding'e Kara Para Operasyonu! Liste Açıklandı...
Devlet Bahçeli'den 'çocuk suçlulara' ilişkin açıklama
Şırnak'ta Şenlik Zamanı...Bakan Duyurdu...
CHP'li Belediye Çöpe Attı! Görüntüler 'Pes Dedirtti'
Murat Kurum Müjdeyi Verdi! Uzun Zamandır Bekleniyordu...
Terörsüz Türkiye Komisyonu yeniden toplanıyor
İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16’lık katilin evi cephanelik gibi: EYP evde kendi hazırlamış
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklıyor! Beklenti Ne Yönde?
Can Holding'e 'kara para' operasyonu! HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Son dakika haberi: Küçükçekmece Başsavcılığ
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar... 'Ankara'nın 54 günlük suyu kaldı'
Siyonist Köpekler Kudurdu! Hedefleri Ankara!
İsrailli Büyükelçi Haddini Aştı! Küstah Tehdit...
Bakanlık Uyardı! O Ülkeye Gitmeyin...
CHP Her Zamanki Gibi! Çöp Deryası...
Trump'a Şok! 'Günümüzün Hitler'i'
Katar'da Hamas'ı Vurdular! Terör Devleti İsrail Nasıl Saldırdı?
Meteoroloji Açıkladı! Yağmur var...

Meteoroloji Açıkladı! Yağmur var...

Apple Resmen Duyurdu! O Model Artık Satılmayacak...

Apple Resmen Duyurdu! O Model Artık Satılmayacak...

Ankara'da yeni nesil mezar anlayışı: QR kodlu mezarlara ilgi artıyor

Ankara'da yeni nesil mezar anlayışı: QR kodlu mezarlara ilgi artıyor

TOGG Yapay Zeka İle Buluştu! İşte Detaylar...

TOGG Yapay Zeka İle Buluştu! İşte Detaylar...

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor