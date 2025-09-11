  • USD: 41,20 - 41,28
İlayda Alişan imaj yeniledi

Ünlü oyuncu İlayda Alişan saç rengini değiştirince sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile uzun zamandır aşk yaşayan ünlü oyuncu İlayda Alişan, imaj değişikliğine gitti.

En son Piyasa dizisiyle ekranlarda olan Alişan'ın saç rengi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Balyaj tekniğiyle yapılmış küllü kumral ve bal köpüğü tonlarının karışımı olan yeni saçlarına yorum yağdı. Bu imaj değişikliğini çok beğenenler olduğu kadar hiç beğenmeyenler de vardı.

Alişan, bakım ve egzersiz rutinlerini instyle'e şöyle anlatmıştı:

'SPOR YAPMAYI SEVİYORUM'

“Doğallıktan yanayım ama kendime de iyi bakmaya çalışıyorum. Cilt bakımına çok önem veriyorum, özellikle nemlendirici ve güneş kremi benim için olmazsa olmaz. Spor yapmayı seviyorum ama bazen yoğunluktan aksatabiliyorum.”

