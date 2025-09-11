  • USD: 41,20 - 41,28
Hakkında şoke eden iddia!

Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı bu zor gününde dostları yalnız bırakmamıştı. Zor günler geçiren ünlü isimden bir süredir haber alınamıyor.

Ekleme: 11.09.2025 - 11:46 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Birçok popüler projede yer alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"MİNİK KELEBEĞİM"

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.”

"BENİ AFFEDİN"

Şahinkaya, ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.'' yazılı not paylaştı.

Ünlü oyuncunun 30 saniye içinde sildiği hikayesini görenler ''Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?'', "Bu paylaşım beni korkuttu" yorumlarında bulundu.

Bir süredir haber alınamaması sebebiyle sevenlerini endişelendiren oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

