Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Kibariye'nin kuaför videosu, sosyal medyayı salladı. Saçları yıpranan Kibariye ile kuaförde 10 kişi ilgilendi."SAÇ VE KAŞ HER ŞEYDİR"Yıpranan ve kopan saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye'nin değişimine yorum yağdı. "Saç ve kaş her şeydir" diyen Kibariye, tüm ekibe teşekkür etti.KUAFÖR OLAYI VAR2021 yılında Kibariye'nin Kadıköy'deki bir kuaför salonunda kaynak saç yaptırıp 4 bin 200 liralık ücreti ödemeden gittiği iddia edilen Kibariye çok konuşulmuştu. İşletme sahibi, bu duruma sert tepki göstermiş ve ünlü şarkıcıdan parasının ödenmesini talep etmişti.Şarkıcının bu videosu, yıllar önceki tartışmalı kuaför olayını tekrar akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları "İnşallah parasını ödedin Kibariye" yorumları yazdı.