Ünlü şarkıcıya hırsızlık şoku!

Seslendirdiği 'O Nereden Bilsin', 'Gücün Varsa', 'Kamyon' gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü şarkıcı Alya soyguna uğradı.

Bir süredir oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt ile birlikte olan şarkıcı Alya, önceki gün yaşadığı üzücü hırsızlık olayını anlattı.Yabancı uyruklu temizlikçisi, yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex saat ve 20 bin TL nakit parayla kayıplara karıştı.Başına gelen üzücü olayda, yardımcının kayıplara karışmasının ardından Alya, karakola gidip şikayetçi oldu.'YENİ PROJEYE BAŞLIYORUM'Ünlü şarkıcı, “Saatimizi ve birazcık paramızı çalıp kayıplara karıştı. Biz de karakola gittik şikayetçi olduk. Umarım çözülür. Yeni bir projeye başlıyorum. Oyunculuk yapacağım. Aslında dizide de şarkıcılık yapacağım.” diye konuştu.