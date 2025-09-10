  • USD: 41,19 - 41,27
Sosyal medyadan yardım istedi

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybeden Ece Seçkin dört yıldır süren tehditleri "İmdat" diyerek duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda hamileyken bebeğini kaybeden ve zor günler geçiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in sıkıntılı günleri bitmek bilmiyor.

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 yıldır tacize uğradığını, ailesi ve çevresinin de rahatsız edildiğini belirtti. Seçkin son olarak eşinin 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' mesajlarıyla tehdit edildiğini açıkladı.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin şu ifadeleri kullandı:

'Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini “kocam” zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim.' içerikli mesajlar atmıştır.

'HAYATIMIZI KABUSA ÇEVİRDİ'

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

'4 YILDIR'

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

'SERBEST KALMASIN'

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin'

