Sevgilisi ameliyat oldu
Derya Uluğ son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı hastane odasından yayınladığı kareyle sevgilisi Asil Gök'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
'ŞU AN DİNLENİYOR'
Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda; 'Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.
Derya Uluğ, sahnelerine her zaman sevgilisi Asil Gök ile çıkıyor.
