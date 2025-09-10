  • USD: 41,19 - 41,27
Sevgilisi ameliyat oldu

Derya Uluğ son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı hastane odasından yayınladığı kareyle sevgilisi Asil Gök'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 10.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

'ŞU AN DİNLENİYOR'

Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda; 'Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.
Derya Uluğ, sahnelerine her zaman sevgilisi Asil Gök ile çıkıyor.

Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgeler Dikkat...

WhatsApp eski güvenlik şefi Meta'ya dava açtı

Vergi sistemi tamamen değişiyor...

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

Islak bezinizi sakın musluğun üzerine asmayın! Ölümcül hastalıkların sebebi mutfaktaki bu hatada gizli…

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

