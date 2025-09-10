Sevgilisi ameliyat oldu

Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.'ŞU AN DİNLENİYOR'Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda; 'Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.Derya Uluğ, sahnelerine her zaman sevgilisi Asil Gök ile çıkıyor.