Hadise çocuk mu istiyor?

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden Hadise, L’Officiel Türkiye’nin yeni sayısının kapağına konuk oldu.“Anne olmaya hazırım. Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım” diyen Hadise, annelik tasvirini şöyle açıkladı:"ÖZGÜRCE YAŞASIN"“Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim. Ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında. Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak.”"NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM"Hadise, aşk konusunda hakkında ise; "Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum." diye konuştu.