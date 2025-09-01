  • USD: 41,04 - 41,11
Ünlü çifte 'Anne' şoku!

Mehmet Ali Erbil ile geçtiğimiz günlerde evlenen Gülseren Ceylan'ın annesinin ilişkiyi onaylamadığı, bu yüzden de kızıyla küs olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde bir kez daha evlendi.

Ünlü şovmen, uzun süredir inişli çıkışlı devam eden Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini nikah masasına taşıdı.

İkili evlendikten sonra Gülseren Ceylan cephesinden bazı yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesinin nikâh töreninde neden olmadığı konusunda bilgi verdi.

ANNE ONAYLAMADI

Ceylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin, kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.

'BEN AYRILMAYACAĞIM'

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; 'Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım.' dedi.

Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

