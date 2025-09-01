Ünlü çifte 'Anne' şoku!

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde bir kez daha evlendi.Ünlü şovmen, uzun süredir inişli çıkışlı devam eden Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini nikah masasına taşıdı.İkili evlendikten sonra Gülseren Ceylan cephesinden bazı yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesinin nikâh töreninde neden olmadığı konusunda bilgi verdi.ANNE ONAYLAMADICeylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin, kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.'BEN AYRILMAYACAĞIM'Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; 'Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım.' dedi.