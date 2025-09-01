  • USD: 41,04 - 41,11
  • EURO: 48,11 - 48,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sahnede felaketi yaşadı!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahne alan sanatçı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu sahnede düştü. Kandemir'in "Sağlam geldim değil mi" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.

Ekleme: 1.09.2025 - 16:16 Güncelleme: 1.09.2025 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

DOĞAL TAVRI ALKIŞ TOPLADI

Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu.

Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sahnede felaketi yaşadı!
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Firari Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten çıkarıldı
KIM Jong-un'dan şok füze denetlemesi! Gözdağı verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...
Abdulkadir Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi için 1,55 milyar euro dış finansman sağlandı
Başrolde yine CHP! Belediye personelini alet ettiler...
CHP’li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü: Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık
Özgür Özel Roketsan'ı hedef aldı! Komik uyarı...
Putin'e Türkiye daveti! 'Bekliyoruz'...
İşbilmez CHP yine şaşırtmadı! Bu kez o ilçe...
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor! Sıcak gelişme...
Bakım merkezinde vicdansızlık! 'Pes' dedirttiler...
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
CHP'de kaos! Sular durulmuyor...
Okullarda uyum haftası: İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
AK Parti MYK toplanıyor: Şikayet ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek
Bakan Kurum sözünü tuttu! Temel atıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de çok yoğun! Sıcak temaslar...
Yine CHP yine mağduriyet! Başkan 'pes' dedirtti...
Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...