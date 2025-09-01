Sahnede felaketi yaşadı!
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahne alan sanatçı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu sahnede düştü. Kandemir'in "Sağlam geldim değil mi" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.
Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.
DOĞAL TAVRI ALKIŞ TOPLADI
Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu.
Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.
DOĞAL TAVRI ALKIŞ TOPLADI
Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu.
Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.