Hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fazilet Onat tarafından tacizle suçlanan ve sosyal medyada linç edilen oyuncu Cezmi Baskın iddiaları yalanlarken hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Dizi sektörü taciz iddiaları ile sarsıldı.



Peş peşe gelen taciz iddialarının biri de ünlü oyuncu Cezmi Baskın hakkında oldu.



Oyuncu Fazilet Onat, 2014 yılında 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve ayrıca gece boyunca telefonla rahatsız ettiğini söyledi.



"ODALARIMIZA AYRILIRKEN ASANSÖRDE TACİZ ETTİ"



Fazilet Onat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim.



Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti.



Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi.



"TACİZİN YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ GALADA KENDİSİ YOKMUŞ"



Cezmi Baskın, Fazilet Onat'ın iddialarına yanıt verirken aynı zamanda hukuki süreç başlatacağını duyurdu.



Büyük bir yıkım ve üzüntü yaşadığını söyleyen Baskın açıklamasında şunları kaydetti:



Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş!



Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!



Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.