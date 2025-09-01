  • USD: 41,04 - 41,11
  • EURO: 48,11 - 48,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eylül ayı burçlar için kritik! Aslı Cankat'ın sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında yorumlandı

Aslı Cankat'ın sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programının konuğu ünlü astrolog Aygül Aydın, burçlar için kritik olan Eylül ayını yorumladı.

Eylül ayı burçlar için kritik! Aslı Cankat'ın sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında yorumlandı
Ekleme: 1.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 1.09.2025 - 12:18 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Beyaz Gazete Özel
Beyaz TV ekranlarının sevilen programı “Hayatta Her Şey Var”, yeni sezona dopdolu başladı. Sunuculuğunu Aslı Cankat'ın yaptığı programın bu haftaki konuğu ünlü astrolog Aygül Aydın oldu.

Aydın, Eylül ayının burçlar için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekerek, gezegen hareketlerinin hem özel hayat hem de kariyer alanında önemli değişimlere işaret ettiğini vurguladı.

2011'İN EN BÜYÜK KIRILMASI YAŞANACAK!

Aygül Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'2011'de büyük bir kopuş oldu hayatlarında. Büyük bir değişim ve 2011'den beri hiçbir şey değişmedi. 2011!in en büyük kırılması bu Eylül'de yaşanacak. Onca yıl sonra... Kaç yıl sonra, o döngünün kırılması ve bir şeylerin başlaması o 14 gün sabrın sonu selamettir... dedi.

Eylül ayı burçlar için kritik! Aslı Cankat'ın sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında yorumlandı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Firari Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten çıkarıldı
KIM Jong-un'dan şok füze denetlemesi! Gözdağı verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...
Abdulkadir Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi için 1,55 milyar euro dış finansman sağlandı
Başrolde yine CHP! Belediye personelini alet ettiler...
CHP’li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü: Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık
Özgür Özel Roketsan'ı hedef aldı! Komik uyarı...
Putin'e Türkiye daveti! 'Bekliyoruz'...
İşbilmez CHP yine şaşırtmadı! Bu kez o ilçe...
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor! Sıcak gelişme...
Bakım merkezinde vicdansızlık! 'Pes' dedirttiler...
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
CHP'de kaos! Sular durulmuyor...
Okullarda uyum haftası: İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
AK Parti MYK toplanıyor: Şikayet ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek
Bakan Kurum sözünü tuttu! Temel atıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de çok yoğun! Sıcak temaslar...
Yine CHP yine mağduriyet! Başkan 'pes' dedirtti...
Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...