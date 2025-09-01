Eylül ayı burçlar için kritik! Aslı Cankat'ın sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında yorumlandı

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı “Hayatta Her Şey Var”, yeni sezona dopdolu başladı. Sunuculuğunu Aslı Cankat'ın yaptığı programın bu haftaki konuğu ünlü astrolog Aygül Aydın oldu.Aydın, Eylül ayının burçlar için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekerek, gezegen hareketlerinin hem özel hayat hem de kariyer alanında önemli değişimlere işaret ettiğini vurguladı.2011'İN EN BÜYÜK KIRILMASI YAŞANACAK!Aygül Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'2011'de büyük bir kopuş oldu hayatlarında. Büyük bir değişim ve 2011'den beri hiçbir şey değişmedi. 2011!in en büyük kırılması bu Eylül'de yaşanacak. Onca yıl sonra... Kaç yıl sonra, o döngünün kırılması ve bir şeylerin başlaması o 14 gün sabrın sonu selamettir... dedi.