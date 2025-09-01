  • USD: 41,04 - 41,11
Bu programda her şey var! Aslı Cankat kimdir? Astrolog, hoş sohbet ve çok daha fazlası...

Beyaz TV'nin sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' yeni sezona bomba gibi başladı. Sunuculuğunu Aslı Cankat'ın yaptığı Hayatta Her Şey Var, izleyenlerin ilgisini topladı. Sunucu Aslı Cankat kimdir? Tüm detaylar haberimizde...

Ekleme: 1.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 1.09.2025 - 12:09 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Beyaz Gazete Özel
Beyaz TV'nin ilgiyle takip edilen programı Hayatta Her Şey Var yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Aslı Cankat'ın sunuculuğunu üstlendiği program, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Gündelik yaşamdan sağlığa, aileden ilişkilere kadar pek çok konuya değinen Hayatta Her Şey Var, yeni sezonda da dopdolu içerikleriyle ekran başındakilerin dikkatini çekiyor.Ayrıca programda astrolojiye dair yorumlar ve güncel burç değerlendirmeleri de izleyicilerle buluşacak.




ASLI CANKAT KİMDİR?

