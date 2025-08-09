Simge Sağın'ın imalı sözler

  • USD: 40,55 - 40,63
Simge Sağın 44. yaş günü paylaşımında imalı sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında ''Bu yıl çok zorlandım, kaybettim, birtakım kazıklar yedim'' ifadelerini kullanan Sağın'ın kime gönderme yaptığı da merak konusu oldu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi ile adı anılan aşk iddialarına sert tepki gösteren Sağın, bu kez doğum günü paylaşımıyla konuşuldu.

SİMGE SAĞIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
8 Ağustos'ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sağın, mesajında, "Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum" sözleriyle merak konusu oldu.

Şarkıcının "birtakım kazıklar yedim" ifadesi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Sağın'ın bu sözlerle özel hayatına dair bir göndermede bulunduğunu öne sürerken, kimileri ise iş dünyasında yaşadığı sıkıntılara dikkat çektiğini düşündü.

Sağın, daha önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan aşk dedikodularına sert çıkmış, "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.


