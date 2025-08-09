Rafael Nadal ikinci kez baba oldu

Rafa Nadal ve eşi Mery Perelló, ikinci kez bir erkek çocuk sahibi oldular. Çocuğun adı, Mery'nin babası Miquel'e ithafen Miquel olacak. Doğum geçen Perşembe günü Quirónsalud Palmaplanas’ta gerçekleşti; burada, Ekim 2022’de ilk çocukları Rafael de doğmuştu.

Aile, bugün bebekleriyle birlikte hastaneden ayrıldı. Çiftin aileleri, doğumdan bu yana doğan bebeği görmek ve onlara tebriklerini iletmek için hastaneyi ziyaret etti. Miquel adı, Mery’nin Nisan 2023’te uzun bir hastalık sonucu 63 yaşında vefat eden babasının adı olduğu için büyük bir anlam taşıyor.



22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafa Nadal ve Mery Perelló, 19 Ekim 2019’da Pollença kasabasındaki Sa Fortalesa’da düzenlenen bir törenle evlenmişti. Üç yıl sonra, 8 Ekim 2022’de ilk çocukları Rafael doğdu. Geçen Nisan ayında ise ikinci çocuklarının bekleniyor olduğu duyurulmuştu. Çift Nadal 19, Mery ise 17 yaşındayken tanışmıştı.